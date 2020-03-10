Burkina Faso'da ilk koronavirüs vakaları - Son Dakika
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Burkina Faso'da ilk koronavirüs vakaları

47 dakika önce

Burkina Faso'da 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Burkina Faso'da ilk koronavirüs vakaları, System.String[]

Burkina Faso'da 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat'ta Fransa'dan dönen bir çiftte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti.

Afrika kıtasında Burkina Faso'nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 vakaları görüldü.Kıtadaki toplam koronavirüs vakası sayısı 97'ye yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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