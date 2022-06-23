Burkina Faso'da kaçırılan 10 kişiden 4'ü esir alındı

Burkina Faso'nun doğusunda kaçırılan 4 kişinin esir alındığı bildirildi.

Burkina Faso Haber Ajansının haberinde, Fada N'Gourma kentinde, 10 kişinin kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldığı, bunlardan 6'sının kısa sürede salıverildiği belirtildi.

Haberde, aralarında bölge idari müdürünün de bulunduğu 4 kişinin hala esir tutulduğu kaydedildi. Olayı üstlenen olmadı.

Burkina Faso'da terör saldırıları son günlerde kuzey bölgelerde artmaya başladı.

Kuzeydeki Seytenga ilçesine 11 Haziran'da düzenlenen saldırıda en az 86 sivil yaşamını yitirmişti.

Ülkede terörle etkin mücadele edebilmek için Mali ve Benin sınırındaki yerleşim yerlerinde insani faaliyetler yasaklanmış ve bölge halkının söz konusu alanlardan tahliye edileceği belirtilmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılar nedeniyle 1,8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.