Burkina Faso'da Kaçırılan Kanadalı Ölü Bulundu
56 dakika önce
Burkina Faso'da 2 gün önce kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kaçırılan Kanadalı jeolog Kirk Woodman ölü bulundu.
Burkina
Faso'da 2 gün önce kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kaçırılan Kanadalı jeolog Kirk Woodman ölü bulundu.
Sahel Bölgesi'ndeki Yagha eyaletinin Tiabangou köyünde dün öğleden sonra bulunan cesedin Woodman'a ait olduğu yakınları tarafından doğrulandı.
Burkina Faso Dışişleri Bakanı
Alfa Barry yaptığı yazılı açıklamada, suikasti en sert biçimde kınadıklarını belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Suçlunun bulunması ve cezalandırılması için güvence veren Barry, Woodman'ın ailesi ve Kanada hükümetine başsağlığı dileklerini iletti. Nijer
sınırındaki bir uluslararası maden şirketinde çalışan Woodman, ülkede son haftalarda kaçırılan ikinci Kanada vatandaşı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:58 Kaynak: AA
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