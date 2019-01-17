Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da Kaçırılan Kanadalı Ölü Bulundu

Burkina Faso'da Kaçırılan Kanadalı Ölü Bulundu

56 dakika önce

Burkina Faso'da 2 gün önce kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kaçırılan Kanadalı jeolog Kirk Woodman ölü bulundu.

Burkina Faso'da Kaçırılan Kanadalı Ölü Bulundu, System.String[]
Burkina Faso'da 2 gün önce kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kaçırılan Kanadalı jeolog Kirk Woodman ölü bulundu.

Sahel Bölgesi'ndeki Yagha eyaletinin Tiabangou köyünde dün öğleden sonra bulunan cesedin Woodman'a ait olduğu yakınları tarafından doğrulandı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alfa Barry yaptığı yazılı açıklamada, suikasti en sert biçimde kınadıklarını belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Suçlunun bulunması ve cezalandırılması için güvence veren Barry, Woodman'ın ailesi ve Kanada hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Nijer sınırındaki bir uluslararası maden şirketinde çalışan Woodman, ülkede son haftalarda kaçırılan ikinci Kanada vatandaşı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Burkina, Güncel
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