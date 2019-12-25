Burkina Faso'da katliam - Son Dakika

Afrika ülkesi Burkina Faso'da radikal İslamcı örgüt 35 sivili öldürdü.



Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da radikal İslamcı bir örgüt tarafından düzenlenen terör saldırısında, 35 sivil hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, yaptığı açıklamada "Askerimizin gösterdiği kahramanlık sayesinde 80 terörist ortadan kaldırıldı. Barbarca saldırı nedeniyle çoğu kadın olmak üzere 35 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.



Saldırıyı püskürten ordu mensuplarının 80 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirten Kabore, askeri birliklerin bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Operasyon sırasında Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri mensubu üç jandarmanın öldüğü ve 20 güvenlik hizmetleri görevlisinin de yaralandığını açıkladı.



Güvenlik güçlerinin müdahalelerinin ardından 2013 yılından beri Burkina Faso'da terör saldırıları gerçekleştirilmiyordu. Bu durum 2016-2017 yıllarında başkent Ouagadougou'nun turistik bölgelerinde yapılan saldırılarla değişmişti. Bölgede terör saldırılarının sıkça yaşandığını söyleyen yetkililer, böyle büyük bir can kaybının ilk kez yaşandığını belirtti.



Ayrıca saldırıyı püskürten ordu mensuplarının 80 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirten devlet başkanı, askeri birliklerin bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Operasyon sırasında Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri mensubu üç jandarmanın öldüğü ve 20 güvenlik hizmetleri görevlisinin de yaralandığını açıkladı. - OUAGADOUGOU