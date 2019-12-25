Burkina Faso'da katliam - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burkina Faso'da katliam - Son Dakika

Burkina Faso'da katliam

6 saat önce

Afrika ülkesi Burkina Faso'da radikal İslamcı örgüt 35 sivili öldürdü.

Burkina Faso'da katliam, System.String[]

Afrika ülkesi Burkina Faso'da radikal İslamcı örgüt 35 sivili öldürdü.


Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da radikal İslamcı bir örgüt tarafından düzenlenen terör saldırısında, 35 sivil hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, yaptığı açıklamada "Askerimizin gösterdiği kahramanlık sayesinde 80 terörist ortadan kaldırıldı. Barbarca saldırı nedeniyle çoğu kadın olmak üzere 35 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.


Saldırıyı püskürten ordu mensuplarının 80 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirten Kabore, askeri birliklerin bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Operasyon sırasında Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri mensubu üç jandarmanın öldüğü ve 20 güvenlik hizmetleri görevlisinin de yaralandığını açıkladı.


Güvenlik güçlerinin müdahalelerinin ardından 2013 yılından beri Burkina Faso'da terör saldırıları gerçekleştirilmiyordu. Bu durum 2016-2017 yıllarında başkent Ouagadougou'nun turistik bölgelerinde yapılan saldırılarla değişmişti. Bölgede terör saldırılarının sıkça yaşandığını söyleyen yetkililer, böyle büyük bir can kaybının ilk kez yaşandığını belirtti.


Ayrıca saldırıyı püskürten ordu mensuplarının 80 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirten devlet başkanı, askeri birliklerin bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Operasyon sırasında Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri mensubu üç jandarmanın öldüğü ve 20 güvenlik hizmetleri görevlisinin de yaralandığını açıkladı. - OUAGADOUGOU

Burkina, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polis tarafından köpeğinin öldürüldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi
Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı Oyuncu Şevval Sam "Ölüm fermanıdır" diyerek Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösterdi Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis

Son Dakika Haberleri
17:05 Adana sele teslim oldu (10) - Son Dakika Haber
17:05 Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Son Dakika Haber
17:04 Boyabat'ta yeni MHP ilçe yönetimi göreve başladı - Son Dakika Haber
17:03 Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika Haber
17:00 Yılbaşı eğlencelerini kana bulama hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika Haber
16:50 Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz - Son Dakika Haber
16:49 Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burkina Faso'da katliam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]