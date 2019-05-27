Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 4 ölü

Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 4 ölü

3 saat önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde bir kiliseye yönelik saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 4 ölü, System.String[]
Burkina Faso'nun kuzeyinde bir kiliseye yönelik saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Bölgesi'ndeki Titao kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Toulfe köyünün kilisesi, pazar ayini sırasında 8 silahlı kişinin saldırısına uğradı.
Ayin sırasında kalabalığın üzerine ateş açan saldırganlar, daha sonra olay yerini terk etti.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Toulfe köyüne, nisan ayı sonunda düzenlenen saldırıda bir restoran ateşe verilmiş, 3 motosiklet çalınmıştı.
Ülkede son bir ayda Hristiyanlara yönelik saldırılarda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.
Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'tan itibaren olağanüstü hal ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:55 Kaynak: AA
Burkina, Güncel
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