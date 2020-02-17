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Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü
6 saat önce
Burkina Faso'da Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
Burkina Faso'da Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya dün meydana gelen saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini; 18 kişinin yaralandığını; ölenler arasında kilise rahibinin de bulunduğunu duyurdu.
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