Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü - Son Dakika Dünya

Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'da Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü, System.String[]

Burkina Faso'da Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya dün meydana gelen saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini; 18 kişinin yaralandığını; ölenler arasında kilise rahibinin de bulunduğunu duyurdu.


Burkina, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
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