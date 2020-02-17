Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'da Yagha kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü, System.String[]

Burkina Faso'da Yagha kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki Sahel bölgesindeki Yagha'ya bağlı Pansi köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi.

Sahel bölgesi yöneticisi Albay Binbaşı Salfo Kabore yaptığı açıklamada, saldırıda papaz dahil 24 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralanan 18 kişi de tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren olağanüstü hal, terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.

Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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