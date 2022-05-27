Burkina Faso'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burkina Faso'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti

27.05.2022 11:37
Burkina Faso'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun doğusundaki Kompienga eyaletinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 50 sivil yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun doğusundaki Kompienga eyaletinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 50 sivil yaşamını yitirdi.

Bölge Valisi Hubert Yameogo, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin 25 Mayıs'ta Kompienga eyaletinin Madjoari mevkinde sivillere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Yameogo, ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Yameogo, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı bölgede 14 Mayıs'ta terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 14 sivil hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar, 600'ü güvenlik gücü olmak üzere, 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Saldırı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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