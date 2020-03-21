Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde 19: 00 - 05: 00 saatleri arasında sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkenin hava ve kara sınırlarının 2 hafta süreyle kapatıldığını belirten Kabore, eğlence mekanları, sinema salonları, gece kulüpleri ve restoranların yeni bir emre kadar kapalı kalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kabore, 50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ifade ederek, genel seçimler için zorunlu kılınan biyometrik seçmen kartı işlemlerinin askıya alındığını söyledi.

Vatandaşlarına virüsten korunma tavsiyelerini dikkate almalarını isteyen Kabore, pandemiye karşı alınacak önlemleri izlemek ve yönlendirmek için bir bilim kurulunun oluşturulacağını bildirdi.

Öte yandan, Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyonundan yapılan açıklamada daha önce Kovid-19 testleri pozitif çıkan Bölgesel ve Özel Yönetim Bakanı Simeon Sawadogo ile Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro'nun yanı sıra Maden ve Taş Ocakları Bakanı Oumarou Idani ile Dışişleri Bakanı Alpha Barry'nin de koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 4 bakan ve temasta bulundukları kişilerin karantinaya alındığı aktarıldı.

Aktif vaka sayısının 40 olduğu Burkina Faso ile birlikte Afrika kıtasında 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 23'ü ölümle sonuçlandı.