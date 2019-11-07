Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da maden işçilerini taşıyan konvoya saldırı: 37 ölü, 60 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Burkina Faso'da maden işçilerini taşıyan konvoya saldırı: 37 ölü, 60 yaralı

Burkina Faso'da maden işçilerini taşıyan konvoya saldırı: 37 ölü, 60 yaralı

8 saat önce

Burkina Faso'nun doğusunda Kanadalı altın madeni şirketinde çalışan işçilerin bulunduğu bir konvoya düzenlenen saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Burkina Faso'da maden işçilerini taşıyan konvoya saldırı: 37 ölü, 60 yaralı, System.String[]

Burkina Faso'nun doğusunda Kanadalı altın madeni şirketinde çalışan işçilerin bulunduğu bir konvoya düzenlenen saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.


Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun doğusunda Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeni işçilerini taşıyan konvoya silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.


Kanadalı şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yerel güvenlik güçlerinin eskortuna rağmen konvoy, henüz kimlikleri tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Çalışanlarımızın, can güvenliği ve emniyetini sağlamak için yetkililerle çalışıyoruz" denildi.


Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. - OUAGADOUGOU

Burkina, Kanada, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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