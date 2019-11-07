Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da maden şirketinin konvoyuna saldırı: 37 ölü, 60 yaralı (2)
Son Dakika Dünya Burkina Faso'da maden şirketinin konvoyuna saldırı: 37 ölü, 60 yaralı (2)

Burkina Faso'da maden şirketinin konvoyuna saldırı: 37 ölü, 60 yaralı (2)

7 saat önce

Burkina Faso'da bir maden şirketinin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 60 kişi ise yaralandı.

Burkina Faso'da maden şirketinin konvoyuna saldırı: 37 ölü, 60 yaralı (2), System.String[]

Burkina Faso'da bir maden şirketinin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 60 kişi ise yaralandı.

Burkina Faso'nun doğusunda, maden bölgesine giden Kanada merkezli Semafo şirketinin konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 37 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.


Burkina, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kolasinac ve Mesut'a yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:34:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da maden şirketinin konvoyuna saldırı: 37 ölü, 60 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]