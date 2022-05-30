Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı

30.05.2022 03:38
Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı

Burkina Faso'da 16 Nisan'dan bu yana çinko madeninde mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.

Burkina Faso'da 16 Nisan'dan bu yana çinko madeninde mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Sanguie eyaletinde bulunan Perkoa çinko madenindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 2 işçinin daha cesedinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, böylece madende mahsur kalan 8 işçiden 6'sının cansız bedenine ulaşılmış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının diğer 2 madenciye ulaşılana kadar devam edeceği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 24 Mayıs'ta ilk olarak 4 madencinin cesedine 580 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından işletilen madende, galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

Yüzde 90'ı Kanalı şirkete, yüzde 10'u ise Burkina Faso devletine ait maden, ülkenin tek çinko madeni olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

Arama Kurtarma, Burkina Faso, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da madende mahsur kalan 8 işçiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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