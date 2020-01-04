Burkina Faso'da mayın patlaması: 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burkina Faso'da mayın patlaması: 14 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'da mayın patlaması: 14 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'nun Sourou kentinde bir servis aracının geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da mayın patlaması: 14 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun Sourou kentinde bir servis aracının geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.


Burkina Faso'nun kuzeybatısında bulunan Sourou şehrinde Mali sınırına yakın bir bölgede bir servis aracının geçtiği sırada önceden yola döşenen mayın patladı. Patlamada 14 kişi hayatını kaybederken, güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada ölenlerin çoğunun öğrenci olduğu belirtildi.


Burkina Faso Ordusu'ndan yapılan açıklamada, dün çıkan bir çatışmada güvenlik güçlerinin onlarca teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Burkina Faso, 2015 yılından bu yana terör gruplarının saldırılarıyla mücadele ediyor. Saldırılar sonucu ülke genelinde 750'den fazla kişi hayatını kaybederken, 560 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. - OUAGADOUGOU

Burkina, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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