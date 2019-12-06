Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da Müslüman toplumundan saldırı yapılan kiliseye dayanışma ziyareti
Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Müslüman toplumundan saldırı yapılan kiliseye dayanışma ziyareti - Son Dakika

Burkina Faso'da Müslüman toplumundan saldırı yapılan kiliseye dayanışma ziyareti

6 saat önce

Burkina Faso'da Müslüman toplumunun, ülkenin doğusundaki kilise saldırısında hayatını kaybeden 14 kişi için bölgedeki Hıristiyan toplumuna başsağlığı ve dayanışma ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Burkina Faso'da Müslüman toplumundan saldırı yapılan kiliseye dayanışma ziyareti, System.String[]

Burkina Faso'da Müslüman toplumunun, ülkenin doğusundaki kilise saldırısında hayatını kaybeden 14 kişi için bölgedeki Hıristiyan toplumuna başsağlığı ve dayanışma ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Foutouri bölgesindeki Müslüman toplum, saldırıda hayatını kaybedenler için Evanjelik Kiliseler ve Misyonlar Federasyonu'na (FEME) başsağlığı ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Müslüman gruba bölgedeki diğer dini grupların mensupları da eşlik etti.

"Saldırılar düşünülenin aksine bizi birbirimize daha da kenetlendirdi"

FEME Başkanı Papaz Henri Ye, ziyaretin bölgedeki farklı din mensupları arasındaki birlik ve beraberliği yansıttığını söyledi.

Ziyaretin büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Papaz Ye, "Saldırılar düşünülenin aksine bizi birbirimize daha da kenetledi. Birimize bir şey olduğunda diğerlerinin kendilerine olmuş gibi hissettiğini gösteriyor bu ziyaret." diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Christophe Dabire de saldırı sonrası bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Burkina Faso'nun Foutouri bölgesinde yer alan Hantoukoura Evanjelik Kilisesi'ne kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınamış, Burkina Faso halkına taziyelerini sunmuştu.

13 bölgenin 7'sinde OHAL

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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