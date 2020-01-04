Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü - Son Dakika Dünya

Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'da, aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir yolcu minibüsü yola döşenmiş el yapımı mayının üzerinden geçti. Güvenlik kaynakları, mayının patlamasıyla minibüsteki yolculardan 14'ünün hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü, System.String[]

Burkina Faso'da, bir minibüsün el yapımı mayının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada en az 14 sivil yaşamını yitirdi.


Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinde yaşanan olayda, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu öğrenildi.

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Burkina, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:43 
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