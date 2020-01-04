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Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü
6 saat önce
Burkina Faso'da, aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir yolcu minibüsü yola döşenmiş el yapımı mayının üzerinden geçti. Güvenlik kaynakları, mayının patlamasıyla minibüsteki yolculardan 14'ünün hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Burkina Faso'da, bir minibüsün el yapımı mayının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada en az 14 sivil yaşamını yitirdi.
Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinde yaşanan olayda, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:43
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