Burkina Faso'da darbe sonrasında ülkenin lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu - Son Dakika
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Burkina Faso'da darbe sonrasında ülkenin lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu

01.10.2022 01:00
Burkina Faso'da darbe sonrasında ülkenin lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu

Burkina Faso'da ordunun ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymasının ardından, ülkenin yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu.

Burkina Faso'da ordunun ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymasının ardından, ülkenin yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu.

Devlet televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetinin feshedildiği ve ülkenin yeni liderinin yüzbaşı İbrahim Traore olduğu duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığını belirtildi.

Darbeyle görevden alınan yarbay Damiba ve hükümet üyelerinin nerede olduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Başkent Vagadugu'da 04.30'dan itibaren silah ve patlama sesleri duyulmuş, Baba Sy Askeri Kampının civarında askeri hareketlilik yaşanmış ve devlet televizyonu RTB'nin yayını kesilmişti.

Vagadugu'da askeri hareketlilik sonrasında sokağa dökülen halk darbe yapan askerlere destek sloganı atarak, yarbay Damiba'ya istifa çağrısı yapmıştı.

Yarbay Damiba 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da darbe sonrasında ülkenin lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da darbe sonrasında ülkenin lideri yüzbaşı İbrahim Traore oldu - Son Dakika
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