Burkina Faso'da orduya düzenlenen iki saldırıda 15 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da orduya düzenlenen iki saldırıda 15 kişi öldü

24.04.2022 22:27
Burkina Faso'da orduya düzenlenen iki saldırıda 15 kişi öldü

Burkina Faso'da orduya düzenlenen eş zamanlı iki saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da orduya düzenlenen eş zamanlı iki saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesindeki Gaskinde ve Pobe-Mengao'da konuşlu askeri birliklerin saldırıya uğradığı bildirildi.

Eş zamanlı düzenlenen saldırılarda Gaskinde'de 5'i asker 9 kişinin öldüğü ve 5'i sivil 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pobe-Mengao'daki saldırıda da 4'ü asker 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 814 bin 283 kişi de ülke içi yer değiştirmek zorunda kaldı.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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