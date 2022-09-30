Burkina Faso Devlet Başkanı'na göre askeri hareketlilik "bir grup askerin memnuniyetsizliği" - Son Dakika
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Burkina Faso Devlet Başkanı'na göre askeri hareketlilik "bir grup askerin memnuniyetsizliği"

30.09.2022 16:37
Burkina Faso Devlet Başkanı'na göre askeri hareketlilik "bir grup askerin memnuniyetsizliği"

Burkina Faso'da sabah saatlerinde başlayan askeri hareketliliği, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba "bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak nitelendirdi.

Burkina Faso'da sabah saatlerinde başlayan askeri hareketliliği, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba "bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Damiba'nın, başkent Vagadugu'da yaşanan askeri hareketliği "bir grup askeri unsurun memnuniyetsizliği olarak" değerlendiği belirtildi.

Açıklamada, halk, sosyal medyada dolaşan haberler konusunda temkinli olmaya davet edilirken ülkede sakinliği ve refahı sağlamak için görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Vagadugu'da sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulmuş, Baba Sy Askeri Kampı civarında askeri hareketlilik yaşanmış ve devlet televizyonu RTB'nin yayını kesilmişti.

Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise "Kobra Birliği" askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülüyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso Devlet Başkanı'na göre askeri hareketlilik 'bir grup askerin memnuniyetsizliği' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso Devlet Başkanı'na göre askeri hareketlilik "bir grup askerin memnuniyetsizliği" - Son Dakika
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