Burkina Faso'da seferberlik ve 3 gün yas ilan edildi

Terör saldırılarıyla sarsılan Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, 72 saat yas ve genel seferberlik ilan etti.

Burkina Faso Resmi Haber Ajansına (AIB) göre, Kabore dün 37 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"Tehdit altındaki bölgelerin savunulmasında gönüllülerin de silah altına alınması emrini verdim." ifadesini kullanan Kabore, etnik, siyasi görüş, dini aidiyet farkı gözetmeksizin tüm halkın katıldığı genel bir seferberliğin teröristlerin üstesinden gelebileceğini belirtti.

Kabore, ordunun, teröristleri ve işbirlikçilerini yakalayıncaya kadar peşlerini bırakmamalarını istedi.

Cuma gününden itibaren 72 saatlik ulusal yas ilan ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Kabore, "Her Burkina Fasoluyu, bu süre boyunca ülkemizin birlik ve beraberliğindeki inancını güçlendirecek tefekküre ve deruni murakabeye davet ediyorum." dedi.

Ülkenin doğusunda, Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeninde çalışan işçileri taşıyan araç konvoyuna yönelik saldırıda, 37 kişi yaşamını yitirmiş, en az 20 kişi de yaralanmıştı.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.