Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da seferberlik ve 3 gün yas ilan edildi
Son Dakika Güncel Burkina Faso'da seferberlik ve 3 gün yas ilan edildi

Burkina Faso'da seferberlik ve 3 gün yas ilan edildi

7 saat önce

Terör saldırılarıyla sarsılan Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, 72 saat yas ve genel seferberlik ilan etti.

Burkina Faso'da seferberlik ve 3 gün yas ilan edildi, System.String[]

Terör saldırılarıyla sarsılan Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, 72 saat yas ve genel seferberlik ilan etti.

Burkina Faso Resmi Haber Ajansına (AIB) göre, Kabore dün 37 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"Tehdit altındaki bölgelerin savunulmasında gönüllülerin de silah altına alınması emrini verdim." ifadesini kullanan Kabore, etnik, siyasi görüş, dini aidiyet farkı gözetmeksizin tüm halkın katıldığı genel bir seferberliğin teröristlerin üstesinden gelebileceğini belirtti.

Kabore, ordunun, teröristleri ve işbirlikçilerini yakalayıncaya kadar peşlerini bırakmamalarını istedi.

Cuma gününden itibaren 72 saatlik ulusal yas ilan ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Kabore, "Her Burkina Fasoluyu, bu süre boyunca ülkemizin birlik ve beraberliğindeki inancını güçlendirecek tefekküre ve deruni murakabeye davet ediyorum." dedi.

Ülkenin doğusunda, Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeninde çalışan işçileri taşıyan araç konvoyuna yönelik saldırıda, 37 kişi yaşamını yitirmiş, en az 20 kişi de yaralanmıştı.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı, Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te intihar eden 4 kardeşin arkadaşı, vasiyet üzerine cenazenin kendisine verilmesi için başvuru yaptı
Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da seferberlik ve 3 gün yas ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]