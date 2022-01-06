Burkina Faso'da silahlı grubun saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Pensa şehrinde silahlı grup tarafından düzenlen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin uzun süredir çatışmaların yaşandığı kuzeyinde bulanan Pensa şehrine bağlı Ankouna köyüne mensubiyetleri henüz belirlenemeyen grup tarafından düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Aynı bölgede, 26 Aralık'ta Burkina Faso Ordusu Yardımcı Birliğinin (VDP) 41 üyesinin mensubiyeti belirlenemeyen silahlı grup tarafından öldürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore 48 saatlik yas ilan etmişti.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş; hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise yükselen tepkiler nedeniyle 8 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.