Burkina Faso'da silahlı kişilerin saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeyinde silahlı kişilerin sivillere yönelik saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Sanmatenga bölgesinde dün akşam saatlerinde sivillere saldırdı.
Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 6 sivil hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Saldırganlar çatışmanın ardından olay yerinden kaçtı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Kaynak: AA
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