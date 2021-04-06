Burkina Faso'da silahlı saldırıda 3 jandarma, 4 korucu öldü - Son Dakika

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer , son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hastane yetkilileri de çatışmada 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Köydeki korucuların jandarmaya destek verdiğini söyleyen yetkililer, çatışmada 3 jandarma ile 4 korucunun öldüğünü söyledi.

Güvenlik yetkilileri, silahlı kişilerin, ülkenin doğusundaki Tanwalbugu köyünde jandarma kontrol noktasına saldırdığını, silahlı kişiler ile jandarma arasında çatışma çıktığını ifade etti.

Burkina Faso 'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 jandarma ve 4 korucu öldü.

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