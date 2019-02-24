Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da Sinema ve Televizyon Festivali

Burkina Faso'da Sinema ve Televizyon Festivali

1 saat önce

Burkina Faso'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Vagadugu Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali (FESPACO) 2 Mart'a kadar sürecek.

Burkina Faso'da Sinema ve Televizyon Festivali, System.String[]
Burkina Faso'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Vagadugu Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali (FESPACO) 2 Mart'a kadar sürecek.

Başkenti Vagadugu'da başlayan ve Afrika sineması için önem taşıyan festival 2 Mart'ta sona erecek.

Ruanda'nın onur konuğu olduğu festival kapsamında 200'den fazla filmin gösterimi yapılacak.

Bu filmlerden 165'i festivalde yarışırken, ayrıca Afrika yapımı uzun metrajlı 20 film büyük ödül "Altın Yennenga Atı" için yarışıyor.

Burkina Faso'da 1969'da kurulan FESPACO, 1979'dan bu yana her iki yılda bir düzenleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:08 Kaynak: AA

TV, Burkina, Güncel
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