Burkina Faso'da Sinema ve Televizyon Festivali
1 saat önce
Burkina Faso'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Vagadugu Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali (FESPACO) 2 Mart'a kadar sürecek.
Burkina
Faso'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Vagadugu Panafrikan Sinema ve Televizyon
Festivali (FESPACO) 2 Mart'a kadar sürecek.
Başkenti Vagadugu'da başlayan ve Afrika
sineması için önem taşıyan festival 2 Mart'ta sona erecek.
Ruanda'nın onur konuğu olduğu festival kapsamında 200'den fazla filmin gösterimi yapılacak.
Bu filmlerden 165'i festivalde yarışırken, ayrıca Afrika yapımı uzun metrajlı 20 film büyük ödül "Altın Yennenga Atı" için yarışıyor.
Burkina Faso'da 1969'da kurulan FESPACO, 1979'dan bu yana her iki yılda bir düzenleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:08 Kaynak: AA
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