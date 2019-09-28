Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü

42 dakika önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, kimliği belirsiz 20 kişilik motosikletli bir grup, Kadiogo kentinin Komsilga köyüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi, bir kişi de kaçırıldı.

Güvenlik güçleri olayın ardından bölgede operasyon başlattı.

Öte yandan geçen hafta yine ülkenin kuzeyindeki Bourzanga ve Bool Kiba köylerine kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 sivil öldürülmüş, çok sayıda kişi de kaçırılmıştı.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp "Tahliyemi istiyorum" dedi
19 yaşındaki Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan şoke eden sözler: Herkes kendine dikkat edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 21:00:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]