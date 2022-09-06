Burkina Faso'da terör nedeniyle 2 milyon kişi yerinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Burkina Faso'da terör nedeniyle 2 milyon kişi yerinden oldu

06.09.2022 01:56
Burkina Faso'da terör nedeniyle 2 milyon kişi yerinden oldu

Burkina Faso'da terör saldırıları nedeniyle 2 milyon kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Burkina Faso'da terör saldırıları nedeniyle 2 milyon kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Uluslararası insani yardım alanında faaliyet gösteren 28 örgütten yapılan ortak yazılı açıklamada, ülkedeki terör saldırıları nedeniyle 600 bin kişinin gıda güvensizliği yaşadığı ve bu rakamın geçen seneye oranla 2 kat arttığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 milyon nüfuslu Burkina Faso'da 2 milyon kişinin güvenlik nedeniyle yerinden olduğu bildirildi.

Yıl başından temmuza kadar olan dönemde terör saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalanlarının sayısının geçen yılın tamamından fazla olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Burkina Faso'ya yardım edilmesi çağrısında bulunulurken, ülke için hedeflenen finansal kaynağın ancak yüzde 36'sının sağlandığı belirtildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

???????

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın Bir Kısmının İcra Takibine Uğramasına Yol Açan 2 Bin Lira ve Altındaki Borçları Tasfiye Ediyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın Bir Kısmının İcra Takibine Uğramasına Yol Açan 2 Bin Lira ve Altındaki Borçları Tasfiye Ediyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da terör nedeniyle 2 milyon kişi yerinden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:21 Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 01:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da terör nedeniyle 2 milyon kişi yerinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement