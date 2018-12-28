Burkina Faso'da Terör Saldırısı: 10 Ölü, 8 Yaralı
1 saat önce
Burkina Faso'nun kuzeybatısında düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisinin öldüğü 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.
Burkina Faso'nun kuzeybatısında düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Sourou eyaletindeki Toeni kentine bağlı köydeki ilkokulu ateşe verdi. Toeni Askeri Birliği, olayın araştırılması için köye jandarma ekibi gönderdi.
Köyün girişinde pusuya düşürülen ekipteki 10 jandarma yaşamını yitirdi, yaralanan 8 jandarma hastaneye kaldırıldı.
Burkina Faso'da son 6 ayda düzenlenen terör saldırılarında 100'den fazla sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:41 Kaynak: AA
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