Burkina Faso'da terör saldırısı: 17 ölü
1 saat önce
Burkina Faso'da düzenlenen silahlı terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Burkina
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Faso'da düzenlenen silahlı terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Savunma Bakanı Cheriff Sy yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyüne düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırganları bulmak için büyük bir operasyon başlattıklarını belirten Sy, "Bölgede güvenliği sağlamak için büyük bir askeri operasyon başlatılıyor" dedi.
Ülkede 2015'ten bu yana devam eden terör saldırılarında 400'den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor. Ayrıca saldırıların hedefi haline gelen yüzlerce okul kapatıldı. - OUAGADOUGOU
Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti
Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!