Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da terör saldırısı: 24 ölü
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Burkina Faso'da terör saldırısı: 24 ölü

19 dakika önce

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde askeri üssü hedef alan saldırıda 24 askerin öldüğü bildirildi.

Burkina Faso'da terör saldırısı: 24 ölü, System.String[]
Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde askeri üssü hedef alan saldırıda 24 askerin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, ordudan yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde silahlı kişilerin Koutougou beldesindeki üsse saldırdığı, saldırıda 24 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı düzenleyenlere yönelik kara ve hava operasyonu başlatıldığı aktarıldı.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de saldırının ardından, üst düzey askeri yetkililerle güvenlik toplantısı yaptı.
Kabore, toplantının ardından yaptığı açıklamada, teröre karşı savaşın uzun soluklu olduğunu belirterek, "Burkina Faso, terörün hedefi olan bölgeleri yalnız bırakmayacak." ifadesini kullandı.
"Terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının, ordunun tarihinde kara bir leke olacağını söyleyen Kabore, "Bu Koutougou üssünde meydana gelen en fazla kayıp. Bu sayı, Burkina Faso halkını ve hükümetini üzüyor." ifadelerini kullandı.
Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.
Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Olağanüstü hal kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.
Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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