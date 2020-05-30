Burkina Faso'da terör saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeyinde teröristlerin ticari konvoya yönelik saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Loroum vilayeti sınırları içinde seyreden ticari konvoyun Dougouma ve Ingane kentleri arasında teröristlerin saldırısına hedef olduğu belirtildi.

Saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca büyük maddi kaybın da meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, askerlerin bölgede operasyon düzenlediği ve teröristleri püskürttüğü kaydedildi.

Ülkenin Mali ve Nijer'e sınır kuzey ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi yerinden oldu.