Burkina Faso'da terör saldırısında 3 jandarma hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burkina Faso'da terör saldırısında 3 jandarma hayatını kaybetti

10.06.2022 02:05
Burkina Faso'da terör saldırısında 3 jandarma hayatını kaybetti

Burkina Faso'da terör saldırısında 3 jandarma yaşamını yitirirken, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'da terör saldırısında 3 jandarma yaşamını yitirirken, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Barani Jandarma Birliği, teröristlerce saldırıya uğradı.

Saldırı püskürtülse de olayda 3 jandarma hayatını kaybetti, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da terör saldırısında 3 jandarma hayatını kaybetti - Son Dakika
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