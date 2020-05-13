Burkina Faso'da teröristler askeri birliğe pusu kurdu: 8 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'nun Nijer sınırında teröristlerin askeri birliği hedef aldığı silahlı saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Kankanfogouol kentinde teröristler, devriye gezen askeri birliğe pusu kurdu.

Çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 4 asker de kaçırıldı.

Askerleri kurtarmak için düzenlenen operasyonda dördünün de cesedine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra Burkina Faso'nun terörle de büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

Saldırıda yaşamını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kabore, tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi ise evinden oldu.