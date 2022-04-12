Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek - Son Dakika
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Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek

12.04.2022 07:05
Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek

Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında ülke çapında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilecek.

Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında ülke çapında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilecek.

Adalet Bakanı Barthelemy Kere, basına yaptığı açıklamada, 24 Ocak'taki askeri darbenin ardından askıya alınan OHAL'in yeniden tüm ülkede tesis edileceğini duyurdu.

Kere, terörle daha etkin mücadeleye olanak verecek OHAL'in uygulanması için yeni bir kararname çıkacağını kaydetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar yüzünden 3 bin 683 okul kapatıldı ve 1 milyon 814 bin 283 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında yeniden OHAL ilan edilecek - Son Dakika


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