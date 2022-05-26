Burkina Faso'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
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Burkina Faso'da Türk mutfağı tanıtıldı

26.05.2022 11:09
Burkina Faso'da Türk mutfağı tanıtıldı

Burkina Faso'da Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Vagadugu Büyükelçiliğinde Türk mutfağı tanıtıldı.

Burkina Faso'da Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Vagadugu Büyükelçiliğinde Türk mutfağı tanıtıldı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, Burkina Faso'nun önde gelen ses sanatçıları Patrick Kabre, Prince Bissongo ve Kantala, ressamlar Christophe Sawadogo, Aboubacar Sanga, Leopold Segda, Makamssa Yago ve Mundila Shibangui ile heykeltıraş Abou Sidibe katıldı.

Büyükelçi Erdem Arı, misafirlere Türk mutfağı ve günün menüsüne ilişkin gastronomik ve tarihi arka plan bilgisi vererek, Türk mutfağının dünya çapında bir marka olma özelliğinin gün geçtikçe pekiştiğine dikkati çekti.

Türk mutfağının önde gelen lezzetlerini tatma imkanı bulan konuklar, Büyükelçi Erdem Arı'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Davet, ses sanatçılarının Burkina Faso'ya özgü ezgileri seslendirmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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