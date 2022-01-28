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Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba ilk kez konuştu Açıklaması - Son Dakika

Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba ilk kez konuştu Açıklaması

28.01.2022 02:28
Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba ilk kez konuştu Açıklaması

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle başa geçen cunta lideri Yarbay Paul- Henri Sandaogo Damiba, uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, şartlar olgunlaştığında anayasal düzene dönüş sözü verdi.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle başa geçen cunta lideri Yarbay Paul- Henri Sandaogo Damiba, uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, şartlar olgunlaştığında anayasal düzene dönüş sözü verdi.

Damiba, darbe sonrası ilk kez devlet televizyonu RTB'de açıklamalarda bulundu.

Toplumun tüm unsurlarını, hedeflenen toparlanmayı sağlayacak bir yol haritası üzerinde birleştirmeyi istediklerini kaydeden Damiba, koşullar sağlandığında halkın belirleyeceği süre ışığında anayasal düzene de döneceklerini söyledi.

Damiba, Burkina Faso'nun böyle bir dönemde dostlarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Burkina Faso'nun dostlarının desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Uluslararası topluma, bu krizden çıkma konusunda bize destek olması çağrısında bulunuyorum. Elbette bu normal düzeni kesintiye uğratan sürece ilişkin şüpheleri anlıyorum ve Burkina Faso'nun özellikle insan hakları konusunda uluslararası taahhütlere uyacağı konusunda garanti vermek istiyorum."

Damiba'nın açıklamaları, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun 28 Ocak'ta çevirim içi düzenleyeceği olağanüstü zirve öncesi geldi.

Burkina Faso'daki darbenin ana gündem maddesi olduğu zirvede bu ülkenin üyeliğinin askıya alınması bekleniyor.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christiane Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Rize Ticaret Borsası, Burkina Faso, Darbe, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba ilk kez konuştu Açıklaması - Son Dakika
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