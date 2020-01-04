Burkina Faso'da yolcu minibüsünün mayının üzerinden geçmesi sonucu 14 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da yolcu minibüsünün mayının üzerinden geçmesi sonucu 14 kişi öldü

6 saat önce

Burkina Faso'nun Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinde el yapımı mayının patlaması sonucu en az 14 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso'da yolcu minibüsünün mayının üzerinden geçmesi sonucu 14 kişi öldü, System.String[]

Burkina Faso'nun Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinde el yapımı mayının patlaması sonucu en az 14 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, saat 09.00 sularında aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir yolcu minibüsü, Donkou ve Dagale köyleri arasında yola döşenmiş el yapımı mayının üzerinden geçti. Güvenlik kaynakları, mayının patlamasıyla minibüsteki yolculardan 14'ünün hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Patlayıcının geçiş güzergahına teröristlerce konulduğu sanılıyor.

Ordu, 10 teröristi öldürdü

Öte yandan Burkina Faso ordusu, dün kuzeydeki Soum vilayetinin İnata kentinde teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda 10 teröristi etkisiz hale getirdi. Askerler, teröristlere ait çok sayıda mühimmata da el koydu.

Operasyondan bir gün önce kimliği belirsiz kişiler kentteki askeri noktalara silahlı saldırı düzenlemişti.

Teröristler, 24 Aralık'ta da Soum vilayetine bağlı Arbinda kentindeki askeri kampı ve sivil yerleşimleri hedef almış, 7 asker ve 35 sivili öldürmüştü. Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 85 terörist etkisiz hale getirilmişti. DEAŞ'ın Afrika kolu Batı Afrika Vilayeti (ISWAP), saldırıyı üstlenmişti.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak tarihinde sona erecek olağanüstü hal terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla bir yıl daha uzatıldı. Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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