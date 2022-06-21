Burkina Faso'daki 58 siyasi partiden devrik lider Kabore'ye özgürlük çağrısı

Burkina Faso'daki 58 siyasi parti, devrik lider Roch Marc Christian Kabore'nin özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Ortak bir bildiri yayımlayan 58 parti, 24 Ocak'taki darbeyle devrilen ve o tarihten bu yana gözetim altındaki bir evde tutulan Kabore'nin tam manasıyla özgür kalması talebinde bulundu.

Bildiride, 6 Nisan'da serbest kaldığı duyurulmasına rağmen Kabore'nin hala özgürce hareket edemediği ve bazı kısıtlamalarla karşılaştığı belirtildi.

Bu durumun yasa dışı olduğu vurgulanan bildiride, devrik liderin bir an evvel ve şartsız serbest kalması çağrısı yapıldı.

Kabore, 24 Ocak'taki darbenin ardından özel güvenlikli bir konutta tutuluyordu.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yapan Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Başbakanlık görevine Albert Ouedraogo getirilmişti.

Ouedraogo, 3 yıl görev yapması planlanan 25 üyeli geçiş hükümetini 6 Mart'ta kurmuştu.