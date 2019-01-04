Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 46'ya Yükseldi

Burkina Faso'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 46'ya Yükseldi

56 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun merkez kuzey (Yirgou-Foulbe) bölgesinde yerel topluluklar arasında salı günü çıkan çatışmada ölü sayısının 46'ya çıktığı bildirildi.

Burkina Faso'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 46'ya Yükseldi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun merkez kuzey (Yirgou-Foulbe) bölgesinde yerel topluluklar arasında salı günü çıkan çatışmada ölü sayısının 46'ya çıktığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remi Fulgence Dandjinou, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların salı günü Barsalogho kentine bağlı Yirgou köyüne kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıyla alevlendiğini belirtti.

Bu saldırıda, köyden 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Dandjinou, Yirgou sakinlerinin saldırganlara yardım ettikleri gerekçesiyle intikam amacıyla bölgedeki Fulani kabilesine yöneldiğini söyledi.

Dandjinou, köylülerin Fulani kabilesinden 39 kişiyi öldürdüğünü aktararak, çatışmalarda yaralanan ve yerlerinden olan kişi sayısının henüz netleşmediğini kaydetti.

27 Aralık'ta düzenlenen saldırıda, 10 jandarmanın pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Merkez kuzey bölgesi OHAL ilan edilen bölgeler arasında bulunmuyor.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ardından Batı ve Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Merkez, Burkina, Güncel
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