Burkina Faso'daki saldırıda 7 askerin yanı sıra 35 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Burkina Faso'daki saldırıda 7 askerin yanı sıra 35 sivil yaşamını yitirdi

6 saat önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 7 asker ve 35 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso'daki saldırıda 7 askerin yanı sıra 35 sivil yaşamını yitirdi, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 7 asker ve 35 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, teröristlerin sabah saatlerinde Soum vilayetinin Arbinda kentindeki sivil yerleşim yeri ve askeri kampa düzenlediği saldırıda ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

Askerlerin inanılmaz bir cesaret ve başarı göstererek teröristlerle çatıştığını ifade eden Kabore, "Çatışmada öldürülen 80 teröristin yanı sıra 7 asker ve 31'i kadın 35 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Kabore, ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ile ulaşım araçlarına ele konulduğunu aktardı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini ileten Kabore, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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