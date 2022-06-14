Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 79'a ulaştı - Son Dakika
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Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 79'a ulaştı

14.06.2022 17:26
Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 79'a ulaştı

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen sivillerin sayısı 79'a ulaştı.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen sivillerin sayısı 79'a ulaştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 79'a çıktığı kaydedildi.

Ölü sayısı daha önce 50 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, Burkina Faso'daki askeri geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Yarbay Paul-Henri Damiba, saldırı nedeniyle 14 Haziran 00.00'dan başlayarak 72 saatlik ulusal yas ilan etti.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

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