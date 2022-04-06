Burkina Faso'daki Sankara davasında eski Cumhurbaşkanı Compaore'ye müebbet hapis - Son Dakika
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Burkina Faso'daki Sankara davasında eski Cumhurbaşkanı Compaore'ye müebbet hapis

06.04.2022 14:37
Burkina Faso'daki Sankara davasında eski Cumhurbaşkanı Compaore'ye müebbet hapis

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetine ilişkin görülen davada, baş şüpheli eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore ömür boyu hapse mahkum edildi.

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetine ilişkin görülen davada, baş şüpheli eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore ömür boyu hapse mahkum edildi.

Vagadugu Askeri Mahkemesinde Sankara cinayetine ilişkin Ekim 2021'de görülmeye başlayan davada karar açıklandı.

Karara göre, baş şüpheli Compaore, Sankara cinayetindeki rolü nedeniyle gıyaben müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Compaore'nin sağ kolu ve o dönem Genelkurmay Başkanı olan Gilbert Diendere ve o dönem Compaore'nin güvenlik şefi olarak görev yapan Hyacinthe Kafando'ya da ömür boyu hapis cezası verdi.

Fildişi Sahili'nde saklandığı iddia edilen Kafando için de Compaore gibi gıyaben yargılama yapıldı.

Halk ayaklanması sonucu 2014'te devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne sürgüne gönderilen Compaore, "kendisine askeri mahkeme tarafından tuzak kurulduğu" gerekçesiyle duruşmalara katılmayı reddetmişti.

Fildişi Sahili vatandaşlığına geçtiği için Compaore'nin Burkina Faso'ya iadesi de mümkün görünmüyor.

34 yıl sonra açılan dava

Sankara cinayeti, Afrika'da aydınlatılmayı bekleyen en önemli cinayetlerden biri olarak bilinse de 34 yıl boyunca konuyla ilgili herhangi bir yargılama yapılmadı. Dava, Sankara suikastı öncesi ve sonrası dönemini kapsayan Fransız arşivlerinin, Burkina Faso'ya teslim edilmesiyle açıldı.

Sankara ve 12 arkadaşının ölümüyle ilgili ilk kez 11 Ekim 2021'de görülmeye başlayan davada Compaore ve Kafando haricindeki 12 sanık hakim karşısına çıkmış, bu 2 isim hakkında ise gıyabi yargılama kararı alınmıştı.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara ve o dönemki yakın arkadaşı Compaore, 1983'te Burkina Faso'nun yönetimini ele geçirmişti.

1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sankara, 1987'de darbeyle görevinden uzaklaştırılmaya çalışılmış ve çıkan olaylarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan 2021'de eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Diendere dahil 13 kişiye aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'yı öldürmenin yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

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Thomas Sankara, cumhurbaşkanı, Burkina Faso, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'daki Sankara davasında eski Cumhurbaşkanı Compaore'ye müebbet hapis - Son Dakika


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