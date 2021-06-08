Burkina Faso'daki terör saldırısı 3 binden fazla kişiyi göç ettirdi - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köye düzenlenen ve en az 160 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle 3 binden fazla kişi bölgeden ayrıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Sahel bölgesindeki Solhan köyüne hafta sonu düzenlenen ve en az 160 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının bölgedeki iç göçü tetiklediği belirtildi.

Bölge halkının, güvenlik endişesiyle civar köylerdeki yakınlarına sığındığı kaydedilen açıklamada, 2 bini çocuk 3 bin 300 kişinin evlerini terk ettiği vurgulandı.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

Ülkede 2019'dan bu yana 1,2 milyon kişi saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Sahel bölgesinde yer alan Solhan köyünde, 5 Haziran gecesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda en az 160 kişi yaşamını yitirmiş, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.