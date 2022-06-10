Burkina Faso'daki terör saldırısında 11 jandarma öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'daki terör saldırısında 11 jandarma öldü

10.06.2022 16:08
Burkina Faso'daki terör saldırısında 11 jandarma öldü

Burkina Faso'nun Nijer sınırında düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun Nijer sınırında düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sahel bölgesindeki Seytenga jandarma birliği, kimliği belirsiz teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 11 jandarma hayatını kaybetti, çok sayıda jandarma yaralandı ve kayboldu.

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda dün düzenlenen terör saldırısında da 3 jandarma ölmüş, kuzeydeki altın madenine düzenlenen başka bir saldırıda da bir polis yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Burkina Faso'da saldırı: 11 ölü Burkina Faso'da saldırı: 11 ölü Jandarma operasyonlarında 206 şüpheli yakalandı Jandarma operasyonlarında 206 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Burkina Faso, Jandarma, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'daki terör saldırısında 11 jandarma öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'daki terör saldırısında 11 jandarma öldü - Son Dakika
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