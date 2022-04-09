Burkina Faso'daki terör saldırısında 12 asker öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Burkina Faso'daki terör saldırısında 12 asker öldürüldü

09.04.2022 04:03
Burkina Faso'daki terör saldırısında 12 asker öldürüldü

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi, 21 asker yaralandı.

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi, 21 asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, Sanmatenga ilçesinde konuşlu askeri birliğin silahlı terörist gruplarca hedef alındığı belirtildi.

Olayda 12 asker ve orduda gönüllü olarak çalışan 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 askerin yaralandığı kaydedildi.

Aynı bölgede 5 Nisan'da da 83 yaşında Amerikalı bir rahibe kaçırılmıştı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
Samsun'da DEAŞ şüphelisi 4 yabancıya ek süre Samsun'da DEAŞ şüphelisi 4 yabancıya ek süre Karayazı'da terör operasyonu Karayazı'da terör operasyonu

Burkina Faso, Terör, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'daki terör saldırısında 12 asker öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 04:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Burkina Faso'daki terör saldırısında 12 asker öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement