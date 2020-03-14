Burkina Faso'dan ATO'ya davet

Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini, mayısta ülkesinde yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Nana ve beraberindeki heyetle görüştü.

Aktay, Burkina Faso'nun Batı Afrika'nın önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Burkina Faso arasında daha önce ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda biz de ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini yükseltmek için gayret göstermek isteriz." ifadelerini kullandı.

Nana da Türkiye ile iş birliklerini geliştirmek istediklerine işaret ederek ATO üyelerini, 27-29 Mayıs 2020'de Burkina Faso'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti. Türkiye'nin tecrübelerinden ve ekonomik gücünden yararlanmayı önemli bir avantaj olarak değerlendirdiklerini belirten Nana, Türkiye'nin özellikle inşaat konusundaki potansiyelinin ülkesi için çok değerli olduğunu kaydetti.