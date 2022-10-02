Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika
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Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı

02.10.2022 13:28
Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan Fransa Büyükelçiliği, darbe yanlısı göstericilerin saldırısına uğradı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan Fransa Büyükelçiliği, darbe yanlısı göstericilerin saldırısına uğradı.

Ulusal basındaki haberlere göre, devrik lider Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığı iddiaları sonrası darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı.

Göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmeye çalıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe verdi.

Darbeci askerler, devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada, Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürdü.

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün, iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

YORUMLAR
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Burkina Faso'da devrik lider Damiba istifasını sundu Burkina Faso'da devrik lider Damiba istifasını sundu Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika
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