Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı - Son Dakika

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