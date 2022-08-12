M30 Naaba Wobgo Hareketinden yapılan açıklamada, Fransız Büyükelçi Hallade Burkina Faso'dan ayrılana kadar her cuma eylemlere devam edileceği belirtildi.

Vagadugu'daki Nation Meydanı'nda "M30 Naaba Wobgo Hareketinin" çağrısıyla toplanan eylemciler, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması ve Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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