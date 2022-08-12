Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendi

12.08.2022 23:01
Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendi

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı.

Vagadugu'daki Nation Meydanı'nda "M30 Naaba Wobgo Hareketinin" çağrısıyla toplanan eylemciler, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması ve Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.

Fransa karşıtı sloganlar atan kalabalık arasında Rusya bayrağı açanlar da oldu.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği grup dağıldı.

M30 Naaba Wobgo Hareketinden yapılan açıklamada, Fransız Büyükelçi Hallade Burkina Faso'dan ayrılana kadar her cuma eylemlere devam edileceği belirtildi.

Büyükelçi Hallade, 5 Temmuz'daki bir konuşmasında, ülkedeki güvenlik durumu hakkında "sivil savaş" benzetmesi yapmıştı.

Hallade'in ifadeleri üzerine Burkina Faso makamları protesto notası vermişti.

M30 Naaba Wobgo Hareketi de bu gelişmelerin üzerine 30 Temmuz'da kurulmuştu.

YORUMLAR
500
Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
Kaynak: AA

Burkina Faso, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
20:35 Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
20:34 Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray
20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
19:54 Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 23:01:39. #1.12#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement