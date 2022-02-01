Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, darbeden sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, o tarihten bu yana ilk kez görüntülendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyet, darbe sonrası Burkina Faso'yu ziyaret etti.

Nijerya, Benin, Gambiya ve Gana Dışişleri Bakanlarının bulunduğu heyete, BM Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif de eşlik etti.

Önce cunta lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba ile görüşen heyet, ardından 24 Ocak'tan beri özel bir konutta tutulan devrik lider Roch Christian Kabore'yi ziyaret etti.

Heyetin Kabore'yi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

Ziyaret sonrası konuşan heyetin lideri Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Kabore ile görüşebildiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Heyetin ziyarete dair hazırlayacağı rapor, ECOWAS'ın 3 Şubat'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenleyeceği zirvede sunulacak.

ECOWAS, 28 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.