Burkina Faso'da konvoya düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü

Burkina Faso'nun doğusundaki bir altın madenine giden konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kanadalı Endeavour Mining şirketine ait Boungou altın madeni yakınında çamura saplanan konvoya yardım için yeni bir yardım konvoyu yola çıktı.

Yardım konvoyu tekrar madene dönerken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Olayda 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yerel personel olduğu öğrenildi.

Aynı madene yönelik 2019'da da saldırı tdüzenlenmiş ve madende çalışan 39 işçi yaşamını yitirmişti. Saldırıdan önce Kanadalı Semafo şirketine ait maden, 2020'den bu yana Endeavour tarafından işletiliyordu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.