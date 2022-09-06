Burkina Faso'da terör saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burkina Faso'da terör saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti

06.09.2022 02:12
Burkina Faso'da terör saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Vagadugu'ya gitmek üzere yola çıkan tedarik konvoyunun geçişi sırasında Djibo ile Bourzanga ilçeleri arasında yola tuzaklanmış mayın patladı.

Konvoydaki 35 sivil hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

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