Amerikalılar dışında Sahel'deki terör örgütlerinin elinde, aralarında Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın da olduğu Alman, İtalyan, Togolu ve Avusturalyalı birçok esir bulunuyor.

Sahel'deki ABD'li esirlerden ilki Jeffery Woodke, Ekim 2016'da Nijer 'de bir insani yardım örgütünde çalışırken kaçırılmış ve akabinde Mali'ye götürüldüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da kaçırılan ABD'li rahibe 4 ay sonra serbest bırakıldı - Son Dakika

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