Burkina Faso'da kaçırılan ABD'li rahibe 4 ay sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Burkina Faso'da kaçırılan ABD'li rahibe 4 ay sonra serbest bırakıldı

01.09.2022 03:20
Burkina Faso'da kaçırılan ABD'li rahibe 4 ay sonra serbest bırakıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde kaçırılan ABD'li Rahibe Suellen Tennyson serbest bırakıldı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde kaçırılan ABD'li Rahibe Suellen Tennyson serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan 4 Nisan'da kaçırılan 83 yaşındaki Rahibe Tennyson'un serbest kaldığı belirtildi.

Tennyson'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ABD rehine ilişkileri özel temsilcisi Roger Carstens, haziranda Mali'deki cunta yönetiminin cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmasa da Carstens'in Sahel'de esir tutulan 2 ABD vatandaşının serbest kalması için Mali'ye gittiği belirtilmişti.

Sahel'deki ABD'li esirlerden ilki Jeffery Woodke, Ekim 2016'da Nijer'de bir insani yardım örgütünde çalışırken kaçırılmış ve akabinde Mali'ye götürüldüğü öğrenilmişti.

Rahibe Tennyson da Burkina Faso'nun kuzeyinde 4 Nisan 2022'de kaçırılmıştı.

Amerikalılar dışında Sahel'deki terör örgütlerinin elinde, aralarında Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın da olduğu Alman, İtalyan, Togolu ve Avusturalyalı birçok esir bulunuyor.

YORUMLAR
500
Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da kaçırılan ABD'li rahibe 4 ay sonra serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 03:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da kaçırılan ABD'li rahibe 4 ay sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement